В Москве наградили лауреатов премии имени Эдуарда Сагалаева

Гран-при премии 2025 года завоевал генеральный директор телеканала "Общественное телевидение России" Виталий Игнатенко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премию имени Эдуарда Сагалаева торжественно вручили в Московском международном доме музыки (ММДМ). Гран-при премии 2025 года завоевал Виталий Игнатенко, генеральный директор телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), передает корреспондент ТАСС.

Лауреатами в номинации "Лучшая ежедневная информационная/еженедельная информационно-аналитическая программа" стали НТВ с программой "Сегодня 16:00", и телеканал "Санкт-Петербург" с программой "Тебе водить. Питомцы в машине, новые госпошлины, символ бездорожья - УАЗ "Буханка", а в номинации "Лучший интервьюер" победили телеканалы "Благая весть" - награду получил цикл программ Марии Бутиной "Общий знаменатель" - и красноярский телеканал "Енисей", где выходит программа "Все для победы" с Юлией Внуковой.

Телеканал "Ю" и его реалити-шоу "Дорогая, я забил", а также телеканал "Москва 24" с "Долголетие шоу" стали победителями в номинации "Лучшая развлекательная программа", а в номинации "Лучший документальный фильм" победителями стали телеканал "Моя планета" ("Переплыть океан. И вернуться другими") и телеканал "Россия 24 Самара" ("Пассакалия для Ивана").

Также лауреатами стали в номинации "Лучшая утренняя программа" стали ТНТ и "Дон 24", а за лучшую программу для детей наградили телеканал "Карусель" (программа "Студия Каляки-маляки") и телеканал "Липецкое время" ("Не по-детски").

Лучшие сериалы и спецпризы

За лучшие сериалы наградили онлайн-кинотеатр Premier (сериал "Плевако") и НВК "Саха" (сериал "Уот Дьулустаан" ("Огненный Дьулустаан"). Награду в номинации "К 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне" забрали МТРК "Мир" ("Знамя Победы. Финальный аккорд войны") и "Волгоград 24" (всероссийский телемарафон "Победители").

В номинации "Лучшая спортивная программа/трансляция" победа у каналов "Матч ТВ" ("Футбол. BetBoom матч сборной. Россия - Нигерия") и "Кубань 24" ("Курс молодого спортсмена. Фридайвинг"). В категории " PRО Добро" - Лучшая социальная акция телеканала" также отмечены канал "О!" (семейный праздник "О! Карнавал") и канал ОТВ (социальный проект "Жду тебя, мама!". Серия "Наташа и Саша").

Специальными призами также награждены Дмитрий Харатьян как лучший ведущий и Дмитрий Смирнов как лучший режиссер. Отдельно отмечена серия документальных фильмов "Область счастливых людей" на телеканале "ЛенТВ24" за лучшее визуальное решение.

Телесобытием года в рамках премии признали международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" на Первом канале, наградой "За службу Отечеству" также отметили военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

О премии

На соискание премии было принято 263 заявки от более 100 федеральных и региональных телеканалов и онлайн-кинотеатров. Больше всего заявок поступило в номинации "К 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне" (58), " Лучший документальный фильм" (48), "Лучший интервьюер (34).

Организатор - Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), при финансовой поддержке Минцифры России и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). ТАСС - генеральный медиапартнер премии.