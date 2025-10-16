Депутат Германова призвала защищать статус русского языка на пространстве СНГ

Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию также призвала противостоять попыткам коллективного Запада по его "выдавливанию" с постсоветского пространства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию Ольга Германова призвала защищать статус русского языка на пространстве СНГ и противостоять попыткам коллективного Запада по его "выдавливанию" с постсоветского пространства.

"Мы сегодня прекрасно понимаем, что мы должны защищать статус русского языка, потому что только в одном государстве, в Белоруссии, русский язык имеет статус государственного языка. Есть статусы официального [языка], но мы видим, как сегодня коллективным Западом русский язык просто выдавливается с территории СНГ", - сказала Германова на международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".

Депутат отметила, что русский - язык общения для более чем 240 млн жителей СНГ, свыше 25 млн человек на территории стран Содружества изучают русский, воспринимая его как конкурентное преимущество в профессиональной деятельности. Германова подчеркнула историческую роль русского языка на постсоветском пространстве, где он заложил фундаментальную образовательную и научную базу.

"Сегодня серьезный акцент нужно сделать на переводческой деятельности. Мы должны переводить на национальные языки наших классиков, чтобы на постсоветском пространстве знали <…> Пушкина, Лермонтова, Толстого, потому что они являются частью мировой культуры, которую сегодня коллективный Запад пытается уничтожить", - считает депутат.

Вторая международная конференция "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 17 октября.