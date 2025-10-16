В Смоленской области популяция краснокнижных зубров увеличилась до 170 особей

В начале 2025 года на территории нацпарка "Смоленское Поозерье" насчитывалось порядка 135 зубров

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Количество краснокнижных зубров в национальном парке "Смоленское Поозерье" выросло на 35 животных за год и достигло 170 особей, в том числе благодаря завозу новой партии зубров из Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по охране территории нацпарка Георгий Рагонский.

"В этом году у нас в каждом стаде есть хороший приплод, рождаются новые телята. Кроме того, на днях мы завозим 10 зубров из питомника Приокско-Террасного заповедника, который находится в Московской области. Таким образом, общая цифра популяции приблизилась к 170 особям", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на начало 2025 года на территории нацпарка насчитывалось порядка 135 зубров.

По словам Рагонского, завезенные зубры заселят одну из двух площадок по реинтродукции, которая расположена в центральной части заповедника в районе деревни Шевелева. В настоящее время там обитает восемь зубров, которые в этом году не дали потомства, в связи с чем принято решение усилить их группировку. "Сейчас наша главная задача создать крупную устойчивую популяцию, которая будет распространена как можно на большей территории заповедника, увеличив ее до 250-300 особей", - отметил Рагонский.

Нацпарк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 километрах от Москвы, имеет статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Его площадь - почти 1,5 тыс. кв. метров. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые и дали название парку, оставило тут последнее оледенение, завершившееся 11 тысяч лет назад.