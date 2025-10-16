"Украинская правда": на Украине ожидают дефицит электричества

По данным издания, зимой ожидается график "4 х 2": четыре часа без света, два - со светом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Жителей Украины этой зимой ожидают дефицит электричества и постоянные отключения света. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из государственных энергетических компаний.

"Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4 х 2": четыре часа без света, два - со светом", - цитирует его издание.

Как отмечает "Украинская правда", самая сложная ситуация складывается для приграничных и прифронтовых регионов Украины - в частности, для Сумской и Черниговской областей, также под угрозой будут Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Харьковская области страны.

При этом издание подвергло критике экс-министра энергетики Германа Галущенко (2021-2025), при котором, как утверждается, было полностью проигнорировано финансирование защиты энергообъектов.

Ранее кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года на фоне многочасовых отключений электричества в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По информации украинских властей, в ночь на 10 октября повреждения получили энергетические сети и коммунальные системы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и т. д. В нескольких городах Украины власти уже предупредили жителей о сложном предстоящем отопительном сезоне.