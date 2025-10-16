В новых регионах РФ отремонтируют 139 объектов высшего образования к 2030 году

Меры направлены на то, чтобы студенты, преподаватели и научные сотрудники работали, учились и жили в современных и комфортных условиях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число объектов высшего образования на воссоединенных территориях, которые планируется отремонтировать к 2030 году, составляет 139 штук. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

"Ведется масштабная работа по восстановлению инфраструктуры в воссоединенных регионах России, где до 2030 года планируется отремонтировать 139 объектов высшего образования. Все эти меры в комплексе направлены на то, чтобы студенты, преподаватели и научные сотрудники работали, учились и жили в современных, безопасных и комфортных условиях. А это, в свою очередь, создает основу для получения качественного образования и достижения прорывных научных результатов", - сказал он.

По словам замминистра, проведенная за последние годы масштабная работа по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы научных и образовательных организаций - это системный и стратегический курс, который последовательно реализуется Минобрнауки России в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие".

Он также отметил, что на капитальный ремонт подведомственных учреждений с 2019 года было направлено 74,1 млрд рублей, что позволило отремонтировать 3,8 тыс. объектов общей площадью 4,3 млн кв. м. "Особое, приоритетное внимание уделяется созданию комфортных условий для студентов: за эти годы улучшены условия проживания для 480 тыс. учащихся, а с 2025 года по поручению президента Российской Федерации реализуется новая программа капремонта 800 общежитий с общим объемом финансирования почти 125 млрд рублей", - сказал Гатиятов.

О финансировании

Существенную часть всего имущественного комплекса по направлению высшего образования и науки составляет имущественный комплекс Минобрнауки России. В отношении подведомственных ему учреждений в 2019-2025 годах 74,1 млрд рублей направлено на капитальный ремонт, включая 55,8 млрд рублей - на организации высшего образования (33,3 млрд рублей - на общежития, 22,5 млрд рублей - учебные и учебно-лабораторные корпуса и иные объекты), а также 18,3 млрд рублей - организации в сфере науки.

С учетом установленных и прогнозных параметров федерального бюджета, а также национальных проектов по направлению деятельности всего планируется обеспечить в срок до 2030 года капитальный ремонт не менее 2,0 млн кв. м на 1,9 тыс. объектов у вузов и учреждений в сфере науки, что в том числе позволит улучшить условия проживания для 270 тыс. студентов.