Мишустин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием

Премьер-министр назвал НАТ драйвером инновационного роста медиаиндустрии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) с 30-летием со дня основания, отметив, что НАТ является драйвером инновационного роста медиаиндустрии.

"Все эти годы ваша организация представляет интересы федеральных и региональных вещательных компаний, защищает их права. Благодаря вашей активной деятельности развивается отрасль, цифровое телевидение, интернет-вещание, мультимедийные платформы. <...> И сегодня НАТ успешно решает важные задачи, является драйвером инновационного роста медиаиндустрии, вносит значимый вклад в формирование информационного пространства страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Глава кабмина также подчеркнул, что НАТ способствует внедрению высоких технологий, повышению качества контента, а также многое делает для привлечения инвестиций, создания новых бизнес-моделей, и совершенствования законодательства.

Премьер отметил, что сегодня в юбилей ассоциации проходит награждение социально значимых телепрограмм и телефильмов премией Эдуарда Сагалаева, который многие годы возглавлял НАТ.

"Поздравляю лауреатов, чей труд отмечен заслуженными наградами. Желаю вашей ассоциации дальнейших успехов, достижений и всего наилучшего", - заключил Мишустин.

Национальная ассоциация телерадиовещателей - профессиональное некоммерческое объединение в РФ вещательных компаний. Организация создана в 1995 году. До 2023 года ее руководителем был Эдуард Сагалаев, затем Алексей Малинин.