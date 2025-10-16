В Архангельске представили проект про исследовавших Новую Землю геологов

Он приурочен к 150-летию со дня рождения Владимира Русанова и 120-летию со дня рождения Михаила Ермолаева

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Проект про геологов, которые исследовали архипелаг Новая Земля, представили в Архангельске. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, он приурочен к 150-летию со дня рождения Владимира Русанова и 120-летию со дня рождения Михаила Ермолаева.

Владимир Русанов (1875-1913) - русский арктический исследователь, участник и руководитель научных экспедиций на полярные архипелаги Новая Земля и Шпицберген. Михаил Ермолаев (1905-1991) - советский исследователь Арктики, полярный геолог, основатель кафедры географии океана в Калининградском государственном университете.

"Мы показываем их примерно по одной структуре. В основе - карты Новой Земли, маршруты Русанова и маршруты Ермолаева по архипелагу. Экспедиции Русанова по Новой Земле по порядку с 1907 по 1912 год. И у Ермолаева, конечно, описание главного его приключения 1932 года, и дальнейшие исследования. И, разумеется, подлинные фотографии из экспедиций из архивов музеев Архангельска и Санкт-Петербурга", - сказал Ермолов.

Русанов проводил системные геологические исследования архипелага, в 1907 году он пешком исследовал побережье пролива Маточкин Шар, в 1908 году впервые пересек пешком остров Северный. В 1909-1911 годах был руководителем экспедиций, которые проходили вокруг Новой Земли на моторно-парусных судах. В 1912 году Русанов на борту судна "Геркулес" отправился на Шпицберген, где обследовал угленосные районы. Затем экспедиция направилась на восток и пропала без вести.

Михаил Ермолаев возглавил первую гидрометеорологическую станцию, открытую на Новой Земле в 1932 году в заливе Русская Гавань. Впервые на архипелаг он попал совсем юным. Когда Ермолаеву было 15, у него обнаружили открытую форму туберкулеза. Врач посоветовал уехать в Арктику, потому что в холодном воздухе "все гибнет". Юноша воспринял совет буквально, приехал в Архангельск и нанялся в рейс на судно Северной научно-промысловой экспедиции. Болезнь отступила, а Ермолаев стал постоянным участником арктических экспедиций.

Кинематографическая история

Из самых известных эпизодов работы геолога: история похода группы Ермолаева из Русской Гавани к мысу Желания легла в основу сценария художественного фильма "Семеро смелых", снятого Сергеем Герасимовым в 1936 году. Осенью 1932 года на Новую Землю не смогло прийти судно снабжения, и на архипелаге без припасов остались десятки промысловиков. В начале 1933 года ситуация с продовольствием стала критической. Ермолаев, как начальник станции, старался помочь, но их припасы не были рассчитаны на такое число людей. На помощь был отправлен ледокол "Красин", это был февраль, когда в Арктике полярная ночь и нет ориентиров.

Планировалось, что "Красин" будет ориентироваться на радиомаяк на мысе Желания, но на том вышла из строя радиолампа. Запасная нашлась в Русской Гавани. Ермолаев решил ее доставить на мыс Желания на аэросанях, планировалось, что поездка займет сутки в одну сторону. Экипаж аэросаней состоял из трех человек: сам начальник полярной станции, механик Владимир Петерсон и немецкий геофизик Курт Вёлькен. Но сначала сани попали на участок с острыми камнями и застряли, пока пытались выехать, полозья на морозе примерзли, а потом началась новоземельская бора - штормовая метель. Десять суток полярники прятались в расщелине, потом поехали и опять застряли. В итоге до мыса Желания они дошли пешком, по пути оставив травмированного Вёлькена.

"За ним потом приехал радист с мыса Желания, который на иностранных языках знал только одну фразу: "Are you married?". В итоге лампу доставили, радиомаяк заработал, "Красин" пришел, всех спас, все выжили. Ермолаева доставили в Русскую Гавань вместе с Петерсоном и Вёлькеным. Ермолаеву дали орден Трудового Красного Знамени", - добавил историк.

Проект дополнен выставкой "Арктика суровая и нежная", которая открылась в визит-центре "Русской Арктики". Она включает в себя около 20 работ: живопись, графика, акварель, книжная иллюстрация, инсталляции. В основном они посвящены видам Новой Земли.