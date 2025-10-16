Директор Африканской энергетической палаты стал почетным профессором МЭИ

По словам ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева, деятельность Аюк ЭнДжей Мартина направлена на повышение энергетической доступности, развитие устойчивых технологий, а также укрепление партнерства между странами Африки и России

Ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и исполнительный директор Африканской энергетической палаты Аюк ЭнДжей Мартин © Пресс-служба НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк стал почетным профессором Национального исследовательского университета "МЭИ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония присвоения звания состоялась в четверг, 16 октября в рамках Российской энергетической недели.

"Деятельность Аюк ЭнДжей Мартина направлена на решение глобальных задач - повышение энергетической доступности, развитие устойчивых технологий, укрепление партнерства между странами Африки и России, - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев. - Мы высоко ценим его внимание к вопросам подготовки инженерных кадров и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами".

Аюк в последние годы активно участвовал в развитии российско-африканских отношений, он неоднократно выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Российской энергетической неделе и саммите "Россия - Африка".

Директор Африканской энергетической палаты регулярно участвует в экспертных дискуссиях НИУ "МЭИ", во время общения с коллегами он делится своим видением будущего глобальной энергетики и путей преодоления энергетической бедности. "В своей деятельности он последовательно подчеркивает важность взаимовыгодного партнерства и передачи технологий для устойчивого развития энергетического сектора Африки", - отметили в НИУ "МЭИ".

ЭнДжей Аюк - ведущий мировой специалист в сфере энергетики и предпринимательства, основатель панафриканского конгломерата Centurion Law Group, предоставляющего комплекс юридических услуг в энергетической сфере, является исполнительным председателем Африканской энергетической палаты - организации, способствующей развитию отрасли, привлечению инвестиций и ликвидации энергетической бедности на африканском континенте.