Систему помощи бездомным призвали законодательно закрепить

В некоторых регионах уже действуют пилотные программы и НКО, которые совместно с органами социальной защиты оказывают помощь бездомным, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Систему помощи бездомным гражданам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо закрепить на федеральном уровне. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") на круглом столе "Роль общественных и религиозных объединений в социально-трудовой адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

"В ряде регионов уже действуют пилотные программы и НКО, которые совместно с органами социальной защиты оказывают помощь в оформлении документов, содействии в трудоустройстве и временном проживании. И этот опыт, уважаемые коллеги, нужно, конечно, масштабировать и закрепить на федеральном уровне", - сказала Лантратова в ходе мероприятия, прошедшего в Госдуме.

Она добавила, что в крупных городах России создаются центры, где бездомные могут получить питание, медицинскую и юридическую помощь, в регионах функционируют центры пробации, организованные некоммерческими организациями, где помощь оказывается гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим жилья.

При этом Лантратова напомнила, что ранее депутаты Госдумы выдвигали предложения, направленные на совершенствование системы помощи бездомным и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Среди них - закрепление в законодательстве статуса граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; разработка нормативов социально-трудовой адаптации и реабилитации; создание системы сертификации и реестра организаций, оказывающих такую помощь; ужесточение ответственности за эксплуатацию труда бездомных.