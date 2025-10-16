Патриарх Кирилл негативно оценил перспективы экуменического движения

Духовная и религиозная жизнь западных стран полна проблем, указал предстоятель Русской православной церкви

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл негативно оценил перспективы экуменического движения, отметив, что несмотря на наличие удивительных примеров подвижничества, духовная и религиозная жизнь западных стран полна проблем. Об этом он заявил в ходе ответа на вопросы участников XI Международного фестиваля "Вера и слово", передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, особого оптимизма в отношении перспективы дальнейшего развития того, что называлось экуменическим движением, у меня нет. Но мне кажется, что есть что-то, что лежит вне нашей воли, вне наших возможностей повлиять на исторический процесс - то, что мы с вами называем волей Божьей. Вот поменять (ситуацию - прим. ТАСС) так радикально, чтобы мы нашли и вновь обрели общие духовные, религиозные корни, а через это и доверие друг к другу, скорее всего, можно только через какое-то вмешательство самого Господа в исторический процесс. Потому что на сегодня эта нравственная составляющая стала свидетелем не просто различий, а некой культурной, а также религиозной и духовной пропасти", - сказал он.

Он заметил, что при всем этом "не может не сказать об удивительных примерах религиозной жизни, в том числе в некоторых местах на Западе и в третьем мире, связанных с миссионерской деятельностью, даже с подвижничеством".

"Поэтому не все исчезло из духовной жизни западного общества", - добавил патриарх.

По его словам, со стороны Русской православной церкви "было бы высокомерием, если, говоря о проблемах, несомненно, существующих в духовной и религиозной жизни западных стран, мы бы имплицитно и скрыто говорили о своем духовном превосходстве".

"Но, с другой стороны, мы должны дорожить тем, что у нас сегодня действительно есть", - подчеркнул он.

"Россия является удивительным примером для мира, когда развитая в экономическом, научном, техническом отношении страна становится все более и более религиозной. Это цивилизационный феномен, то, чего нет во многих других странах", - заключил предстоятель Русской православной церкви.