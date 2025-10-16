Губернатор Орловской области предупредил о фейковом видео с его участием

Жителям региона нужно быть готовыми к таким провокациям и не поддаваться на них, сообщил Андрей Клычков

ОРЕЛ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил о фейковом видео с его участием, на котором глава региона якобы сообщает о перебоях в поставках топлива. Топлива на заправках достаточно, сообщил Клычков в своем Telegram-канале.

"Вышел очередной дипфейк, якобы с моим участием. В нем я как будто сообщаю о перебоях в поставках топлива в регионе и необходимости всем пересаживаться на общественный транспорт. Качество у подделки, кстати, лучше, чем было раньше. Оппонентам неймется, и они пытаются посеять панику, но каждый житель области видит, что топлива достаточно на заправках и нет перебоев", - написал губернатор.

По его словам, это элемент информационной войны, и жителям нужно быть готовыми к таким провокациям и не поддаваться на них.