Nice Matin: Брижит Бардо госпитализировали

Актриса проходит лечение, а также перенесла операцию

Редакция сайта ТАСС

Брижит Бардо © Reuters

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована в связи с "серьезным заболеванием". Об этом сообщает газета Nice Matin.

По ее данным, 91-летняя актриса была доставлена в больницу Тулона на юге Франции три недели назад, однако об этом стало известно только сейчас. На протяжении всего этого времени она проходит лечение, а также перенесла операцию.

Состояние Бардо "вызывает обеспокоенность" специалистов. Тем не менее ее планируют выписать из больницы уже через три дня.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le Mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.