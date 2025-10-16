Шадаев: в Донбассе и Новороссии к интернету подключены все школы и больницы

Строятся также "большие" сети мобильной связи, сообщил глава Минцифры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Все школы, поликлиники, больницы, детские сады и другие бюджетные учреждения в Донбассе и Новороссии уже подключены к оптическому интернету, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

"На новых территориях мы полностью подключили все бюджетные учреждения оптикой к сети интернет. Защищенная передача данных. Это школы, больницы, детские сады, поликлиники, библиотеки, органы власти", - сказал министр.

Он отметил, что там же строятся "большие" сети мобильной связи, в каждом регионе существует конкуренция между операторами. По данным Шадаева, в этой части покрытие обеспечено "почти полностью".