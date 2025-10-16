Пенсионеры смогут подтвердить льготный статус цифровым удостоверением

Планируется, что такая возможность появится до конца октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект приказа, согласно которому пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут подтверждать льготный статус с помощью цифрового удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающего порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения ряда льготных статусов граждан через портал "Госуслуги". Такие цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок расширит возможности использования цифровых удостоверений. Планируется, что до конца октября такая возможность появится у пенсионеров. С 1 марта 2026 года цифровые удостоверения будут формироваться и для людей с инвалидностью.

Для получения цифрового удостоверения россиянам, которым уже установлен льготный статус, достаточно будет дать согласие на его формирование в личном кабинете на портале госуслуг. Это позволит автоматически сформировать цифровой документ, содержащий уникальный QR-код, который будет отображаться в личном кабинете граждан с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах".

Как пояснили в Минтруде, цифровая версия документа более удобна и практична в использовании. Для подтверждения своего льготного статуса нужно будет просто предъявить QR-код в электронном виде на экране мобильного устройства. При этом россияне по-прежнему смогут оформить и бумажное удостоверение.

Удостоверение для подтверждения льготных статусов может потребоваться, например, при льготном посещении музеев, выставок и для получения других социальных услуг. Сегодня цифровыми удостоверениями уже пользуются порядка 2,8 млн членов многодетных семей.