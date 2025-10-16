ТАСС: ловящим уклонистов украинским пограничникам приписали "заслуги" у Харькова

В российских силовых структурах рассказали, что на деле они отправляли уклонистов в Белоруссию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащих 6-го погранотряда Госпогранслужбы Украины наградили государственными наградами якобы за боевые заслуги в Харьковской области, однако на деле они отлавливали уклонистов, пытающихся сбежать от мобилизации в Белоруссию. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник ТАСС пояснил, что ранее военнослужащим 6-го погранотряда, якобы несущим службу на границе в Харьковской области, были вручены государственные награды.

"Никакого 6-го погранотряда на границе с Россией в Харьковской области нет. Тем более они не участвуют в боевых действиях", - указал он.

Собеседник ТАСС отметил, что данный погранотряд принимает участие в отлове пытающихся сбежать от мобилизации граждан. "281 человек пойманы именно военнослужащими 6-го погранотряда, которые, как мы знаем, не воюют в Харьковской области. Получается, все это представление было сделано для того, чтобы наградить отличившихся в отлове людей, выдумав последним легенду, что награды получены за участие в боевых действиях на границе с Россией", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что порядка тысячи украинских мужчин призывного возраста задержали на границе с Белоруссией с начала 2025 года - эта цифра в 2 раза больше, чем за предыдущие годы СВО.