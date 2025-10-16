В Смоленске порядка 500 человек из почти 60 регионов участвуют в IТ-форуме "Свой код"

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 500 молодых людей из 57 регионов России и ряда зарубежных стран принимают участие в международном IТ-форуме "Свой код", который проходит 16-17 октября в Смоленске. Церемония открытия состоялась на площадке Дворца спорта "Юбилейный", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

В числе зарубежных участников форума - представители Белоруссии, Египта, Камеруна, Киргизии, Узбекистана.

"Наш регион в очередной раз стал площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий," - отметил Анохин.

Форум проходит при поддержке Минцифры России и АНО "Лаборатория цифровой трансформации". Программа включает соревнования по робототехнике, киберучения на специальном киберполигоне, чемпионат по алгоритмическому программированию, хакатон по созданию цифровых решений для городской среды "Smolathon" и многое другое. Всего было подано 1 500 заявок.

"Для ребят это отличная возможность показать свои способности, найти единомышленников и добиться еще больших успехов в развитии профессиональных компетенций. Мы постоянно работаем над тем, чтобы создавать условия для развития нашей молодежи, и "Свой код" - часть этой деятельности", - написал Анохин.

В этом году форум стал победителем национальной премии "Хакатоны России" в номинации "Лучшая экосистема соревнований". Губернатор подчеркнул, что это является очередным подтверждением высокого уровня интеллектуальных соревнований, проводимых в Смоленской области.