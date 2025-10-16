Криминалисты и СК с начала года осмотрели около 2 тыс. цифровых устройств

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что "каждый второй объект, поступающий на исследование, имеет встроенное шифрование"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. цифровых устройств осмотрено криминалистами и СК с начала года. Об этом сообщил глава СК России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"В этом году сотрудниками Главного управления криминалистики осмотрено и исследовано 1 769 цифровых устройств и объектов, содержащих информацию в электронно-цифровом виде. Причем каждый второй объект, поступающий на исследование, имеет встроенное шифрование, работа с которым требует значительных временных затрат и высокой квалификации специалистов", - сказал он.

Бастрыкин также отметил, что в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы администрации городского округа Подольск исследовалось электронное устройство, данные с которого позволили восстановить нужную следствию информацию.

"С помощью специализированного программного обеспечения и оборудования удалось преодолеть системы защиты электронных устройств по уголовным делам об организации и участии в массовых беспорядках в городе Баймак Республики Башкортостан, а также по фактам покушений на хищения денежных средств фонда обязательного страхования вкладов путем оформления в банках фиктивных вкладов", - добавил Бастрыкин.