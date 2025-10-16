Бастрыкин сообщил, что следователи СК используют в работе технологии ДЗЗ

Технологии дистанционного зондирования Земли позволяют получить объективные сведения об обстоятельствах расследуемых событий, объяснил глава Следственного комитета

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) помогают следователям получать объективные сведения об обстоятельствах расследуемых преступлений и аварий. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.

"Такие технологии позволяют получить объективные сведения об обстоятельствах расследуемых событий. В этом нам содействует корпорация "Роскосмос". Причем эта сфера постоянно развивается. Чаще всего спутниковые данные помогают при расследовании техногенных аварий, преступлений экономической и экологической направленности, а также должностных составов. Они применимы при выявлении фактов незаконного завладения земельными участками, определении времени проведения и объемов работ по незаконной добыче полезных ископаемых, проведении мониторинга строительства транспортной инфраструктуры, установлении периода образования, расширения границ незаконных свалок твердых бытовых отходов и другое", - сказал он.

Бастрыкин привел пример, что в ходе расследования в Ненецком автономном округе факта разгерметизации нефтесборного коллектора на Харьягинском нефтяном месторождении данные со спутника помогли установить точную дату аварии. Кроме того, во время расследования массовых пожаров в Курганской области данные ДЗЗ позволили установить время и место возникновения очагов, динамику развития пожаров и их площадь.

"С 2016 по 2025 год при расследовании преступлений использовано свыше 9 500 маршрутов высокодетальной космической съемки с аппаратов российской орбитальной группировки, покрывающей почти 3 млн квадратных километров территории Российской Федерации и иностранных государств. Доказательные свойства снимков заключаются в том, что они позволяют получить объективные данные о состоянии участка местности на определенную дату и время. Причем опровергнуть и подвергнуть сомнению полученные с космических аппаратов данные практически невозможно", - рассказал он.

По его словам, использование данных ДЗЗ в следствии является актуальным и перспективным направлением.