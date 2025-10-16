В Поморье впервые за почти 100 лет отремонтировали Летне-Орловский маяк

Это один из старейших деревянных маяков Белого моря

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Ремонт Летне-Орловского маяка впервые за почти 100 лет провели на Белом море в Архангельской области, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка. Это один из старейших деревянных маяков региона.

"Завершились работы по ремонту Летнего-Орловского маяка - одного из старейших деревянных маяков Белого моря. Башня маяка была построена на мысе Летний Орлов в 1927 году, и это первый существенный ремонт за 98 лет. Жилые и хозяйственные постройки - ее ровесники, силами национального парка "Онежское Поморье" была проведена их консервация", - указано в сообщении.

Первый маяк на мысе появился в 1900 году. Тогда была построена металлическая башня, но спустя 27 лет ее заменили на деревянную. С тех пор конструкция сильно обветшала, деревянные опоры и доски сгнили. Отремонтированная башня маяка не отличается от предыдущей - ее грани выкрашены в белый цвет с черной полосой посередине. Доски обшивки красили заранее в Архангельске, пиломатериалы обработали пропиткой от гниения. Самым сложным было выгрузить материалы для ремонта на мыс. Большое судно не может подойти к нему ближе, чем на несколько километров. Тяжелые пиломатериалы, крепежи и продукты для сотрудников сначала перегружали в плашкоут, из него вручную на берег.

Одновременно с ремонтом маяка проходил волонтерский лагерь по консервации жилых и хозяйственных построек. На мысе сохранились дом, где жили маячники, склады, баня, ледник, сарай для скота, и дом лоцманов. С 2008 года постройки на мысе уже не используются - маяк работает в автоматическом режиме. Раз в год происходит замена батарей. Но за десятилетия постройки стали неотъемлемой частью ландшафта, который важно сохранить.

Лагерь по консервации жилых и хозяйственных построек на мысе Летний Орлов был проведен национальным парком за счет собственных средств при организационной поддержке Архангельского района гидрографической службы. "За пять дней работ мы вернули на место двери, закрыли досками окна, чтобы не задувало снег, перекрыли тентом крыши. Также восстановили обшивку. Старались использовать для этого упавшие доски, если не могли их найти - приколачивали новые. Это временное решение, но оно даст шанс зданиям дождаться ремонта", - рассказал государственный инспектор Унского участка парка "Онежское Поморье" Андрей Рассказов, он руководил работами.

К Архангельскому району гидрографической службы относятся 35 маяков, расположенные в Белом и Баренцевом морях. Два из них - Летне-Орловский и Чесменский - находятся на Онежском полуострове. Для объединения усилий по изучению, сохранению и популяризации флотских традиций и истории гидрографической службы 31 июля 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве, участниками которого стали Национальный парк "Кенозерский", Министерство культуры Архангельской области и Архангельский район гидрографической службы. Ремонтные работы на мысе Летний Орлов - первое мероприятие в рамках соглашения.

О национальном парке

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, он окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".