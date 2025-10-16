В КБР родственникам погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Тахира Геккиева и Андрея Гребенщикова наградили посмертно

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Ордена Мужества вручили родственникам Тахира Геккиева и Андрея Гребенщикова из Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

"Ордена Мужества вручены посмертно, как дань уважения безграничной отваге, самоотверженности и героизму, проявленным в ходе выполнения воинского долга", - отметили в администрации.