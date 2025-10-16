В Петербурге определились с предложениями по корректировке закона о реновации

Решение о вступлении в программу КРТ для жителей будет добровольным, сообщил депутат городского заксобрания Денис Четырбок

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Предложения, которые в дальнейшем войдут в петербургский закон о комплексном развитии территорий (КРТ), были приняты на финальном заседании общественного штаба по этим вопросам. Одно из них - о том, что решение о вступлении в программу КРТ для жителей будет исключительно добровольным, сообщил в своем Telegram-канале депутат городского заксобрания Денис Четырбок.

"Так называемые "дома-молчуны", в которых в установленный срок не состоялись общие собрания собственников, включаться в программу комплексного развития территорий не будут. Решение о вступлении в программу КРТ для жителей будет исключительно добровольным", - отметил парламентарий.

Кроме того, принято предложение о том, что новое жилое помещение может предоставляться собственникам только в пределах того же или смежного с ним муниципального образования (МО). При этом если собственник рассматривает возможность получения нового жилья в границах другого МО, он может предоставить свое письменное согласие, пояснил Четырбок.

"Обозначенные аспекты долгое время были наиболее чувствительными и острыми для жителей нашего города. Поиск компромисса занял не один год и был довольно сложным, но я искренне рад, что сегодня нам удалось его найти", - прокомментировал он итоги заседания.

Участниками Общественного штаба по КРТ стали жители, активисты, общественники, депутаты заксобрания и депутаты Госдумы. "ЗакС дважды откладывал вступление закона в силу и продолжает работать над его совершенствованием. Права наших граждан будут максимально защищены", - подчеркнул спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Закон о КРТ в Петербурге был принят в июне 2022 года, он предусматривает проведение реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Документ вызвал активные общественные дискуссии. В середине сентября 2022 года губернатор города Александр Беглов предложил депутатам приостановить его действие, чтобы проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно начал работу общественный штаб. На основе его предложений петербургские депутаты подготовили поправки в федеральное законодательство, после принятия которых (в июне 2025 года) появилась возможность скорректировать и петербургский закон. До 1 января 2026 года в Петербурге действует мораторий на городской закон о реновации: его продлевали на период работы над совершенствованием законодательства в этой сфере.