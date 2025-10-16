Гладков: восстановление жилых домов Белгорода является приоритетом

Губернатор региона также поручил мэру города завершить восстановление домов на улице Белгородского полка и бульваре Юности до конца следующей недели

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Восстановление жилья в Белгороде сейчас главная задача, ремонт коммунальной инфраструктуры начнется после снижения нагрузки на строителей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.

"У нас большой объем работ. Мы сейчас не всегда успеваем восстановить даже жилье. Абсолютно очевидно, в первую очередь мы будем восстанавливать именно жилье, то есть дома и квартиры, а не гаражи. Когда снизится нагрузка на строителей, придем с восстановлением на гараж", - отметил Гладков.

Губернатор также поручил мэру Белгорода завершить восстановление домов на улице Белгородского полка и бульваре Юности до конца следующей недели.

В Белгородской области ведется масштабная работа по восстановлению жилья, поврежденного в результате обстрелов. С начала спецоперации в регионе повреждено свыше 49 тыс. домовладений, восстановлено около 44 тыс. домов и квартир на общую сумму 4 млрд рублей.