"Сравни": около 40% водителей откладывают смену летней резины до конца октября

Среди автолюбителей 35% придерживаются рекомендаций и меняют резину при снижении среднесуточной температуры до +7

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Откладывают смену резины на зимнюю на период с 15 по 30 октября около 40% автолюбителей, показал проведенный финансовым маркетплейсом "Сравни" опрос (есть у ТАСС).

Еще треть водителей (35%) придерживаются рекомендаций и меняют резину при снижении среднесуточной температуры до +7, а лишь 15% делают это в начале октября, чтобы избежать очередей.

При этом купить новый комплект шин планируют менее половины опрошенных (38%). Большинство же (45%) собираются использовать старую резину, оценивая ее состояние как удовлетворительное. Еще 12% автовладельцев готовы приобрести б/у комплект зимних шин, чтобы сократить расходы.

При замене резины каждый пятый водитель (20%) планирует оформить рассрочку от магазина или воспользоваться кредитной картой. Еще 5% рассчитывают на программы кешбэка и бонусы.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов по всей России.