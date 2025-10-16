Белгородская область готовится к зиме в условиях обстрелов ВСУ

В регионе формируются резервные источники генерации, проводится ревизия ПВР для возможного приема жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Белгородская область готовится к отопительному сезону в "краине сложных условиях" из-за постоянных обстрелов и атак БПЛА со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе "прямой линии" в социальных сетях.

"Мы принимаем меры, которые призваны снизить количество возможных пострадавших, а также обеспечить приемлемые условия для жителей в случае повреждения энергетической системы региона", - отметил Гладков.

По его словам, в регионе формируются резервные источники генерации, проводится ревизия пунктов временного размещения (ПВР) для возможного приема жителей. Сейчас есть возможность разместить 8 тыс. человек, ПВР расположены вне приграничья.

На вопрос о возможности закупки генераторов для всех жителей ИЖС за счет бюджета губернатор ответил, что это невозможно, так как в приграничье 200 тыс. домохозяйств. Жителей домов с печным отоплением обеспечат дровами (3 куба на дом).

Гладков напомнил о необходимости иметь в каждом доме фонарики, пауэрбанки, свечи, запасы воды и еды. Он подтвердил стабильную ситуацию с топливом в регионе, призвав сообщать об отказах в продаже бензина в канистры на АЗС.

В 2022-2024 годах в регионе была сформирована резервная генерация мощностью более 120 МВт. Сейчас идет формирование дополнительной генерации в социальных объектах. Ожидается поступление генераторов из других регионов и от федеральных министерств.