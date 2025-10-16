В школах Бишкека усилили меры безопасности после угроз гражданина Украины

БИШКЕК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники киргизской милиции усилили меры безопасности в школах Бишкека после угроз гражданина Украины. Об этом сообщило местное информагентство АКИpress.

Ранее киргизские СМИ писали о неизвестном мужчине, который угрожал школьникам. Позже его личность была установлена.

"Им оказался гражданин Украины Овсюк Ярослав Михайлович, 23 октября 2005 года рождения. Овсюк ранее был объявлен в международный розыск МВД России за телефонный терроризм. Все поступающие сигналы и сообщения незамедлительно проверяются. На данный момент все школы, указанные в списках, осмотрены, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявлено. Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов", - приводит агентство заявление столичного ГУВД.

Как написало киргизское информагентство 24.kg, в пятницу муниципальные школы города будут работать в дистанционном формате.