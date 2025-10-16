"Динозаврики" помогли космонавтам решить проблему при выходе в открытый космос

Космонавтам удалось открутить гайки в космосе при помощи плоскогубцев, похожих на голову ископаемой рептилии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) и Сергей Рыжиков в ходе внекорабельной деятельности использовали плоскогубцы-"динозаврики" для решения сложной технической задачи, следует из трансляции Роскосмоса.

На одном из этапов выполнения работ у космонавтов возникла небольшая заминка. После установки аппаратуры эксперимента "Экран-М" по плану необходимо было приоткрыть крышку прибора, чтобы создать внутри него вакуум. Однако у болтов, удерживающих крышку, не откручивались гайки.

Зубрицкий попытался открутить их пальцами в перчатках, но выполнение действий, связанных с мелкой моторикой, в космосе становится кратно тяжелее. С Земли поступила инструкция использовать плоскогубцы-"динозаврики" - инструмент, получивший свое название из-за схожести с головой ископаемой рептилии. После успешного выполнения задачи космонавты отказались от предложенного отдыха и перешли к следующему этапу работ.

Зубрицкий и Рыжиков в настоящее время выполняют первую в 2025 году внекорабельную деятельность - в ходе нее они установили снаружи многоцелевого лабораторного модуля "Наука" аппаратуру эксперимента "Экран-М" для выращивания полупроводников.