Депутат Федяев: лишение прав помогает бороться с закрывающими номера водителями

Это давно назревшая и оправданная мера, отметил первый зампред комитета ГД по транспорту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Введенная в РФ норма, предусматривающая лишение водительских прав за сокрытие регистрационных номеров на автомобилях, нанесла прицельный удар по системным нарушителям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"Считаю, что ужесточение ответственности за сокрытие номеров ТС - это давно назревшая и абсолютно оправданная мера. Можно сказать, что это прицельный удар по системным нарушителям. Раньше манипуляции с номерами часто оставались безнаказанными, создавая почву для более серьезных преступлений", - сказал депутат.

Федяев отметил, что на машины с закрытыми номерами неоднократно жаловались граждане. "Люди жаловались, что машины стоят на парковках для инвалидов с закрытыми номерами, были жалобы и от добросовестных грузоперевозчиков. Теперь же за повторное нарушение последует не штраф, а гарантированное лишение прав на срок до полутора лет. Это действенная мера, которая выводит таких водителей из дорожного пространства", - добавил первый зампред думского комитета.

Ранее в России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за сокрытие госномеров. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением номерами влечет штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, а также с видоизмененными номерами автовладельцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. В случае, если водитель использует специальные устройства, скрывающие номера, ему грозит лишение прав на срок от года до полутора лет.