В ОП предложили выдворять иностранцев из России за склонение к аборту

Зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина отметила, что беременные должны иметь всестороннюю защиту и поддержку государства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Действия иностранного гражданина, направленные на склонение беременной женщины к аборту, могут привести к административному аресту до 15 суток или выдворению за пределы РФ. Такое положение содержится в проекте закона о защите женщин от склонения к аборту, рассказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"В тексте законопроекта предполагается, что склонение, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового", - сказала она. 15 октября проект обсуждался на "нулевых чтениях" в ОП РФ. Участники слушаний поддержали его внесение на рассмотрение в Госдуму.

Также "склонение несовершеннолетней, двух и более лиц и т. д.", совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства повлечет "наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового".

Как отметила Москвитина, "часть 1 статьи 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" устанавливает, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве". "Эта норма чаще всего приводится в обоснование возможности для женщины прибегнуть к аборту, однако Конституция РФ в ч. 1 ст. 38 устанавливает, что материнство, а не абстрактный репродуктивный выбор, находится под защитой государства. С учетом этого, беременные, которые хотят выносить и родить ребенка, должны иметь всестороннюю защиту и поддержку государства", - пояснила политик.

"Инициатива реализуется в рамках проекта "Здравствуй, мама", направленного на снижение числа абортов и поддержку материнства. Проект получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В регионах, где законы уже действуют, зафиксированы случаи обращения женщин в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, склонявших их к аборту. В нескольких случаях благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить прерывание беременности", - заключила собеседница агентства.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 российских регионах. После принятия закона по итогам 2024 года, в частности, в Мордовии количество абортов снизилось на 51%, в Псковской области - на 24%, в Новгородской области - на 17,8%, в Коми - на 16,2%.