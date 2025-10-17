В МВД предупредили о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять новую схему обмана под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Она связана с изменениями законодательства России от 2023 года, когда договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) заключались только со специализированной организацией, следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно схеме обмана, потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь якобы на изменения в законодательстве, сообщает о необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. Аферисты во время звонка для убедительности сообщают "номер талона" на перезаключение договора по газоснабжению, а затем предлагают подтвердить его на специальном сайте, который является фишинговым. После ввода контактных данных появляется уведомление о якобы направлении СМС-сообщения. Затем мошенники перезванивают и просят продиктовать код из сообщения.

В дальнейшем схема развивается по стандартному сценарию: появляются "правоохранители" и "представители" других ведомств, сообщающие об угрозе утраты денег и необходимости их перевода на "безопасный счет".