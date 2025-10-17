Getblogger: половина россиян ждет от блогеров промокоды к распродажам

Исследование также показало, что во время распродаж больше всего пользователей интересуют игровые механики с возможностью выиграть скидки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более половины россиян признались, что ждут промокоды от блогеров в период распродаж. Об этом свидетельствуют результаты исследования Getblogger (входит в МТС AdTech), поступившие в ТАСС.

"Доверие к блогерам остается одним из ключевых факторов эффективности рекламы. Каждый второй россиянин (55%) признался, что ждет промокоды от блогеров во время распродаж, а 45% обращают внимание на такие предложения, если инфлюенсер вызывает доверие. Регулярно используют промокоды от блогеров в период скидок 10% пользователей", - отметили авторы исследования.

Исследование также показало, что во время распродаж больше всего пользователей интересуют игровые механики с возможностью выиграть скидки (28%), персональные видео-предложения от брендов (24%), VR-туры по магазинам и товарам, а также интерактивные чат-боты (по 14%).

Нативные обзоры с личным опытом остаются самым доверенным форматом (43% респондентов), за ними следуют короткие советы с промокодом (31%) и подборки товаров (23%). Рекламным челленджам доверяют лишь 3% опрошенных.

"Периоды распродаж - это испытание внимания потребителя. Чтобы не потеряться в потоке рекламы, брендам важно использовать форматы, которые вовлекают и удерживают интерес аудитории, близкой по ценностям. Мы убеждены, что рекомендации блогеров воспринимаются не как реклама, а как часть полезного контента - именно поэтому они вызывают высокий уровень доверия и вовлечения", - отметила генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

В рамках исследования Getblogger опросил 2 000 россиян старше 18 лет. Опрос был проведен в сентябре 2025 года.