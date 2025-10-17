Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется устойчивый снежный покров

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это может произойти в конце ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Устойчивый снежный покров, который не растает до весны, может сформироваться в Москве в конце ноября. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Даты формирования устойчивого снежного покрова, а под устойчивым понимается снег, который уже ложится и тает только весной, <...> эти даты приходятся на самые последние числа в ноябре, 28 и 30 ноября", - сказал он.

При этом Вильфанд подчеркнул, что эти даты очень вариабельны. "Бывают годы, когда снег устанавливается во второй декаде, в середине ноября, <...> а раньше нет. Бывают годы, когда в середине января. Поэтому эти даты изменчивы, но все-таки на них можно ориентироваться", - добавил он.