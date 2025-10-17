Козлов: авиакомпании готовы увеличивать частоту рейсов в КНДР

Такие рейсы будут совершаться чаще, если в этом возникнет необходимость, отметил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Авиаперевозчики готовы чаще совершать рейсы в КНДР, если у пассажиров будет такая потребность. Об этом сообщил ТАСС глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

Так он ответил на вопрос, планируется ли увеличивать частоту рейсов и расширять географию полетов между двумя странами.

"Посмотрим. Это же дорога. Если по этой дороге возникнет потребность увеличить частоту рейсов, конечно, это будет сделано. Авиакомпании готовы", - сказал Козлов.

Сейчас долететь в Пхеньян можно из Москвы или Владивостока. Первый рейс из российской столицы был совершен в июле. Пока полеты из Москвы выполняются раз в месяц. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном осуществляет корейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу.

Посещение КНДР россиянами возможно только в организованных туристических группах. Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля 2024 года. Тогда граждане России посетили горнолыжный курорт Масикрён, а также Пхеньян. По данным Российского союза туриндустрии, спрос российских туристов на путешествия в КНДР вырос в три-пять раз за последние полтора года.