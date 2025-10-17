Минтранс прорабатывает механизм постоплаты парковки

Такая мера, по мнению ведомства, позволит повысить платежную дисциплину пользователей платных парковок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта прорабатывает вопрос внедрения постоплаты парковочных сессий, следует из ответа замминистра Алексея Шило на обращение депутатов думской фракции "Новые люди". Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее группа депутатов фракции направила запрос в Минтранс с предложением предоставить россиянам возможность оплачивать парковку в течение суток.

"Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - указал в ответе замминистра.

Такая мера, по мнению министерства, позволит повысить платежную дисциплину пользователей платных парковок и снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям.