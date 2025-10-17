Реклама на ТАСС
Пленный из ВСУ рассказал, за что украинский офицер застрелил подчиненного

Убитый солдат ранее жаловался родственникам на вымогательство, сообщил Виктор Мовчан
Редакция сайта ТАСС
01:32
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинский офицер застрелил подчиненного, который пожаловался родне на вымогательство, записав происходящее на видео. Об этом рассказал пленный военный ВСУ Виктор Мовчан в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Видео показывали, где офицер застрелил своего солдата. Он сначала требовал от своего подчиненного деньги. Тот ему деньги давал, а потом поехал в отпуск и дома рассказал все жене. Жена пошла и заявила где-то, что вот такой-то [у мужа] забирает деньги, зарплату и боевые [выплаты]. Солдат этот приехал из отпуска <…> и офицер подошел к нему с пистолетом и выстрелил в голову", - рассказал пленный.

Мовчан проходил службу в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Пленный рассказал, что на протяжении восьми месяцев прятался в подвале здания в Волчанске в Харьковской области, прося командование о помощи и ротации, однако, лишившись воды и еды, сдался в плен вместе с сослуживцем. 

