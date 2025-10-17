Уголовную ответственность за нелегальные валютные операции предложили вернуть

О необходимости такой меры свидетельствуют, в частности, ежедневные задержания граждан за переводы в криптовалютах на поддержку ВСУ, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Установление уголовной ответственности за незаконные финансовые операции, в том числе с криптовалютой, поможет в борьбе с нарушителями в России. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Ежедневные задержания органами ФСБ чиновников различного ранга, включая сотрудников правоохранительных органов, ликвидация террористических ячеек, задержания жителей России за переводы в криптовалютах на поддержку ВСУ свидетельствует о необходимости введения уголовной ответственности за незаконные валютные операции, включая операции с цифровой валютой (криптовалютой)", - сказал Машаров, предложив новый состав Уголовного кодекса РФ отнести к компетенции расследованиям органов ФСБ России.

Машаров напомнил, что в советское время действовала статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года "Нарушение правил о валютных операциях", которая предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

"Критики и сторонники свободного рынка могут сказать, что это возврат к советским временам, желанию взять всех под контроль. Только статистика и правоприменительная практика говорят о другом. Изъятие огромного количества наличных средств в иностранной валюте, хранение на криптокошельках биткойнов и другой цифровой валюты, эквивалентной миллиардам рублей", - сказал Машаров.