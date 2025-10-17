На Украине имя лейтенанта Шмидта признали пропагандой "российского империализма"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Любое упоминание личности русского морского офицера Петра Шмидта признано на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом местные власти теперь должны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем Шмидта.

Петр Шмидт - капитан 2-го ранга, впоследствии получивший известность как "лейтенант Шмидт", один из руководителей Севастопольского восстания на крейсере "Очаков" против царской власти во время революции 1905 года.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.