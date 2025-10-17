В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 10 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 747 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 8-10 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.