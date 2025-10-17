Эксперт Мирзабалаева: гибкий график помогает обойти "часы пик"

Метод актуален в связи с высокой урбанизацией многих городов и регионов и применяется, чтобы снизить количество утренних и вечерних пробок, рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Гибкий график и смещение начала рабочего дня могут способствовать снижению нагрузки на транспорт в "часы пик", но только при массовом внедрении. Такой опыт распространен в ряде стран, рассказала ТАСС доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Ранее в РФ высказывались идеи о введении разного времени начала рабочего дня для разных организаций, чтобы снизить количество утренних и вечерних пробок, однако такие решения не были приняты. Тем не менее, как считает эксперт, "данный подход интересен и не потеряет актуальности в связи с высокой урбанизацией многих городов и регионов".

"В Японии и Южной Корее, где можно наблюдать проблему переполненного метро, гибкие форматы в виде смещенных времени начала и завершения работы распространены. Обычно обговаривают время обязательного присутствия на работе, например, с 11 до 15 часов. Распространена практика финансового поощрения работников, которые обходят время пиковых нагрузок, то есть приезжают раньше или позже. Практика смещения начала и конца рабочего дня также распространена в США, Канаде, странах Европы, Азии", - сказала Мирзабалаева.

По ее словам, в РФ тоже растет популярность запросов на работу с удаленным и гибридным графиком. При этом "применяемая в России практика ненормированного рабочего дня и суммированного учета рабочего времени используется для отдельных категорий работников и имеет свои особенности, отличающиеся от общемировой практики". В целом, как подчеркнула эксперт, "рынок труда становится более гибким", и определенная часть работников трудятся дистанционно и автономно.

"Это важно не только для рационального перераспределения пассажиропотока, снижения нагрузки на транспорт в "час пик", но и для повышения закрепляемости кадров, нахождения оптимального баланса между работой и личной жизнью, повышения производительности и удовлетворенности трудом, лояльности персонала и так далее", - сказала Мирзабалаева. Кроме того, "гибкие форматы времени занятости удобны и для родителей с детьми: например, мама может отводить в школу, а папа встречать ребенка из школы без ущерба для работы".

Однако "при незначительном распространении гибких форм [графика] решить существующие проблемы в "часы пик" сложно", подчеркнула эксперт. "Существуют и риски: сотрудники не всегда правильно оценивают состояние своего здоровья, и переработки в течение длительного времени могут иметь негативные последствия, сложно в условиях такого графика работы планировать карьерное развитие, не во всех отраслях и профессиях подобный график возможен", - перечислила собеседник агентства. Она добавила, что при работе в гибком графике важно оформить его в трудовом договоре, наладить четкий учет времени начала и завершения работы и учитывать производственную специфику.