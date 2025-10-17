Госкомводхоз сообщил о запасах воды в водохранилищах Алушты и на востоке Крыма

Запасов воды хватит на 85-90 суток, отметили в ведомстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Запаса воды в водохранилищах Республики Крым, обеспечивающих Алушту и населенные пункты Восточного Крыма, хватит на 85-90 суток. Об этом ТАСС сообщили в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

"В настоящий момент наиболее сложная ситуация с водообеспечением наблюдается в городском округе Алушта, для которого период гарантированного обеспечения водой в существующих запасах воды в водохранилище (без учета притоков) составляет порядка 85-90 суток, и населенных пунктах Восточного Крыма, для которых аналогичный период составляет около 85 суток", - говорится в сообщении.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдает гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.