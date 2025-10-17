Более 60% опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома

По данным исследования сервисов ЮMoney и "Отелло", 31% респондентов собирается отдыхать все праздничные дни

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 60% опрошенных россиян собираются встретить Новый год дома, большинство проведет праздник в кругу семьи, отмечается в совместном исследовании сервисов ЮMoney и "Отелло", с которым ознакомился ТАСС.

Исследование проводилось в октябре 2025 года. Аналитики ЮMoney проанализировали результаты онлайн-опроса 2,4 тыс. пользователей сервиса в возрасте до 45 лет, среди которых 70% мужчин, 30% женщин. В исследовании также использовались обезличенные данные "Отелло" о бронированиях жилья на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

"Большинство опрошенных (65%) планируют встретить Новый год дома. Семейный формат остается доминирующим: 55% респондентов планируют встретить праздник с семьей", - сказано в сообщении. В то же время 13% россиян планируют провести новогоднюю ночь с друзьями, 12% - наедине с собой. Еще 7% встретят праздник со второй половиной, а 5% - с домашними питомцами, отметили аналитики.

Куда россияне поедут на новогодние праздники

По словам экспертов, большая часть респондентов (71%) собирается провести зимние каникулы в своем городе. За его пределы планируют выехать 29% опрошенных. Из них 13% отправятся на дачу или к родственникам в деревню, а 16% отправятся в путешествие: 8% - в другие города России, 4% - за рубеж, еще 4% - на горнолыжные курорты.

Среди россиян, которые отправятся в поездку, 37% выбрали спокойный отдых - в санаториях, спа-отелях и загородных комплексах. Еще 15% участников опроса предпочли теплые страны и пляжный отдых, столько же (15%) оказались любителями смешанного отдыха, который сочетает горы и экскурсии. Еще 10% планируют ограничиться экскурсионной программой - посещением музеев и достопримечательностей, 8% выбрали активный вид отдыха, включая горнолыжный спорт и экстрим. Остальные рассчитывают провести праздники за застольем с родными и друзьями, сказано в исследовании.

Самым востребованным городом у россиян стала Москва - на нее приходится 14% всех бронирований. Далее следуют Санкт-Петербург и Сириус. В десятку популярных направлений вошли Калининград, Казань, Сочи, включая Адлер и Эстосадок, а также Нижний Новгород и Псков. В зарубежье наибольшим спросом пользуются Таиланд, Белоруссия, Узбекистан, ОАЭ и Турция.

Продолжительность отдыха

По данным опроса, 31% опрошенных собирается отдыхать все праздничные дни, 26% россиян ограничатся 2-4 днями, а 23% добавят к праздникам несколько дополнительных выходных. Весь январь планируют провести без работы 10% участников опроса, столько же будут работать удаленно без выходных.

Какой бюджет планируется выделить на праздники

Большинство (64%) тех респондентов, кто проведет новогодние праздники дома или на даче, рассчитывают уложиться в бюджет до 10 тыс. рублей на человека. Однако среди тех, кто поедет в путешествие, ожидания по расходам выше. Так, 33% россиян закладывают 50-80 тыс. рублей на человека, по 21% - 80-120 тыс. рублей или 30-50 тыс. рублей, а 19% планируют потратить 120-180 тыс. рублей на человека.