Доброволец из Британии Миннис сжег паспорт в знак преданности России

Военнослужащий рассказал, что не намерен покидать Россию и мечтает вернуться к своей супруге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Британский доброволец Эйден Миннис рассказал в беседе с ТАСС, что сжег свой паспорт в знак преданности России.

"Сожжение паспорта символизирует для меня связывание моего будущего с Россией и преданность ей. Она была ко мне добра: будь то госслужащие, обеспечившие мою защиту и выдавшие мне паспорт, или граждане, которые оказали мне радушный прием и поддержку, и даже солдаты и командиры моего полка, которые заботились обо мне. Замечательные люди, которые сделали все возможное, чтобы со мной все было в порядке", - отметил доброволец.

Миннис также добавил, что не намерен покидать Россию и мечтает вернуться к своей супруге. "В моих планах - создать семью вместе с женой, которая ждет меня дома. Я очень по ней скучаю. Я буду просто счастлив и благодарен, если вернусь домой живым к своей русской семье", - сказал он.