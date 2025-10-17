В большинстве регионов СЗФО в пятницу ожидается ненастная погода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ненастная погода с дождем и снегом ожидается в пятницу в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, сообщают региональные гидрометцентры. На севере и востоке СЗФО будет сильный ветер.

В Республике Коми синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 14 м/с, на севере региона - до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - всего 2-7 градусов тепла. ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу (НАО) предупреждает, что ночью и днем 17 октября в центральной и северо-восточной части региона ожидается сильный ветер с порывами 18-23 м/с.

"Под усиление ветра попадают территории Малоземельского, Приморско-Куйского, Тельвисочного, Колгуевского сельсоветов, а также город Нарьян-Мар, поселки Искателей и Амдерма", - указано в сообщении. В НАО дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем ноль - плюс 5 градусов.

По территории Вологодской области с ночи на пятницу ожидается прохождение атмосферного фронта, ветер усилится до 12 м/с, пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - плюс 3-8 градусов. Такая же температура будет в пятницу в Карелии, но в республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь с мокрым снегом, местами сильный ветер. Слабо отрицательные температуры прогнозируются уже круглые сутки: от минус 3 до плюс 2 градусов в ночные часы и от минус 1 до плюс 4 градусов днем. В большинстве районов Архангельской области пройдет дождь, местами с мокрым снегом, на северо-востоке будут порывы ветра до 15 м/с. Температура ночью ноль - плюс 5, днем до плюс 7 градусов.

В Новгородской области характер погоды будет определяться очередным циклоном. Ночью по области пройдет холодный атмосферный фронт, он принесет с собой умеренные, местами небольшие дожди. "Днем в тылу циклона будет уже облачная с прояснениями погода, но, преимущественно в южных районах, небольшие дожди сохранятся. Температура воздуха этой ночью еще будет держаться выше 0 и составит плюс 1 - 6 градусов, днем она поднимется до плюс 4 - 9 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

17 октября на территории Псковской области будет облачно с прояснениями, ночью ожидается дождь, по югу области небольшой дождь, по северу региона преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем от плюс 4 до плюс 9 градусов.

На территории Калининградской области будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7 - 12 градусов, днем - плюс 9 - 14 градусов. Эти данные приводит региональный главк МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр по области. Теплее всего и ночью, и днем будет в приморской части региона, в городах Зеленоградск, Балтийск, Пионерск и некоторых других. В Калининграде ночной минимум составит 8 градусов тепла, а дневной максимум - плюс 12 градусов. Умеренный дождь в областном центре прогнозируется и в ночные, и в дневные часы.