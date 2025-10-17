Глава "Газпрома" рассказал о том, как делал прогноз об аномально холодной зиме

Сегодня холдинг изучает данные о гораздо большем количестве переменных: абсолютной температуре, отклонении от абсолютной температуры, давлении, отклонении от давления и т. д., рассказал руководитель компании

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) рассказал журналистам, как компания создавала собственную гидрометеорологическую службу, и на основании каких показателей она может строить долгосрочные прогнозы погоды на зиму.

"Как вообще в "Газпроме" развивалась фактически своя гидрометеорологическая служба? Я так не могу сказать, что она у нас прямо вот такая-такая, но на самом деле мы ей занимаемся сами, вполне самостоятельно, и мы делаем свои прогнозы", - сказал глава "Газпрома".

По словам Миллера, когда он возглавил "Газпром" в начале 2000-х, компания получала метеорологические данные от сторонней организации лишь об одном показателе - абсолютной температуре. Сегодня холдинг изучает данные о гораздо большем количестве переменных: абсолютной температуре, отклонении от абсолютной температуры, давлении, отклонении от давления и т. д.

"Анализировали мы где-то в начале нулевых годов осенне-зимний максимум, а получили мы данные на весь ОЗП (осенне-зимний период - прим. ТАСС). А ОЗП, как вы знаете, это два квартала: четвертый и первый. Квартал разбит помесячно и, соответственно, не вдаваясь в детали, есть аномально холодная зима, теплая зима, средняя зима. Выходит тогда Борис Сергеевич Посягин, который был начальником департамента нашего диспетчерского, и демонстрирует, что мы получили тогда в нулевые годы от одной нашей организации государственной, какой мы получили прогноз, на котором мы должны были строить всю страну, и что мы получили по факту. Вот рассказываю. Больше такого не повторялось. Это любопытно. Они нам давали прогноз диаметрально противоположный. В общем, скажем так, наша синяя линия, которая была по факту, и их красная линия, которая была их прогнозом, они находились диаметрально противоположно", - рассказал председатель правления газового холдинга.

В настоящее время у "Газпрома" существует "своя концепция, свое видение предсказаний долгосрочных прогнозов погоды на зиму, на лето, ближайший квартал и так далее", заключил Миллер.

На Петербургском международном газовом форуме в начале октября глава "Газпрома" заявил, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. Он уточнял, что температуру в минус 25 градусов следует ожидать во всей европейской части России. Миллер отмечал, что руководство "Газпрома" каждый день внимательно следит за погодой, изучает множество карт, и даже знает, какая погода была 100-150 лет назад.

