В аэропортах Краснодара и Сочи задерживается прибытие девяти самолетов

Причиной стали временные ограничения в аэропортах

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Задержки прибытия 9 самолетов фиксируются в аэропортах Краснодара и Сочи. Это следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

В аэропорту Сочи задерживаются пять самолетов: из Перми, Ярославля, Екатеринбурга, Антальи и Новосибирска. В авиагавани Краснодара задержано прибытие четырех воздушных судов: из Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Казани.

В телегам-канале аэропорта Сочи сообщили, что в течение дня рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, а на вылет - по факту очередности и готовности судов.

Ранее Росавиация сообщала, что в 00:30 мск временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара, в 02:45 мск - в аэропорту Сочи. В 06:17 мск ограничения были отменены.