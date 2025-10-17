Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Диппредставительство разместило объявление о конкурсе проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Диппредставительство Японии намерено открыть в РФ визовые центры, следует из документов, размещенных на его сайте.

Посольство разместило объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства, которое будет обслуживать визовые процедуры.

В объявлении говорится, что большое воздействие на визовую работу в посольстве РФ в Японии, а также в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге, оказала мировая тенденция в сфере туризма. В связи с этим количество визовых заявлений от граждан РФ, которые хотят посетить Японию с целью туризма, заметно выросло, сказано в тексте объявления. Там также говорится, что такая тендценяи, предположительно, сохранится.

"Для решения вышеуказанных задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и так далее), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр)", - указано в тексте объявления.

Как уточняется, чтобы передать обозначенные посольством задачи "надежному частному подрядчику", было решено выбрать подрядчика через конкурс проектов. В диппредставительстве анонсировали, что запланированный период выполнения обязательств - с 9 января по 31 марта 2026 года.