Тиманский овраг превратят в круглогодичное место отдыха в Воркуте в Коми

Планируется создание велосипедных и лыжных маршрутов, зон общепита, площадок для пикников, фотозон и мест развлечений для детей и взрослых, сообщили в пресс-службе градообразующей компании "Воркутауголь"

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 17 октября. /ТАСС/. Ландшафтный парк "Тиманский овраг" в центре заполярной Воркуты в Республике Коми превратят в круглогодичное место отдыха взрослых и детей. В ходе работы над мастер-планом Воркуты этот популярный у местных жителей, но необустроенный овраг стали облагораживать с 2024 года, вложив почти 60 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе градообразующей компании "Воркутауголь".

"Согласно мастер-плану Воркуты, одним из ключевых объектов развития стал Тиманский овраг - уникальная природная зона, которая в будущем превратится в круглогодичное место для активного отдыха воркутинцев. Силами компании "Воркутауголь" здесь уже реализован ряд проектов, в планах - создание велосипедных и лыжных маршрутов, зон общепита, площадок для пикников, фотозон, мест развлечений для подростков и взрослых", - сообщили ТАСС в компании.

В частности, с самого начала работы над ландшафтным парком в прошлом и нынешнем году проложили два участка экологической тропы - 430 м и почти 800 м. В 2026 году планируется замкнуть кольцо экотропы третьим участком в 890 м. Экотропа - это уникальное экологическое пространство для семейного отдыха, удобная и красивая пешеходная зона, которая органично вписывается в ландшафт. На ее строительство и обслуживание компания направила свыше 34,6 млн рублей.

Более 13,6 млн рублей угольщики вложили в строительство обзорной площадки, свыше 7,7 млн рублей - в модернизацию трассы для катания на тюбингах и запустили канатный подъемник. Еще 3,5 млн рублей вложено в строительство площадки для дрессировки собак.

Как уточнили ТАСС в администрации Воркуты, мастер-план города на сегодня утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми от 18 февраля 2025 года. Документ предполагает привлечение свыше 22 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру заполярного города до 2035 года. Планом предусмотрены мероприятия по градостроительству, уплотнению муниципалитета, благоустройству, ремонту объектов жизнеобеспечения, а также мероприятия социальной значимости, в том числе ключевые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств и диверсификацию экономики, - это строительство воркутинского газохимического комбината и углехимического по производству брикетов из промышленных отходов обогащения угля.

Воркута - арктический моногород за 67 параллелью с населением 66,8 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.