"Красавиа" запустила все сервисы, нарушенные после внешнего воздействия

Модуль бронирования работает корректно, отметили в пресс-службе авиакомпании

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Сбой в работе сервисов красноярской авиакомпании "Красавиа", вызванный незаконным внешним воздействием, устранен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рады сообщить о возобновлении работы официального сайта авиакомпании "Красавиа". Модуль бронирования работает корректно - на сайте можно приобрести билеты без сборов, а также дополнительные услуги", - сообщили в пресс-службе.

В сентябре произошел сбой сервисов "Красавиа". Было объявлено, что временно не работает онлайн-регистрация на рейсы, пассажирам было рекомендовано прибывать в аэропорт заранее. Все рейсы осуществлялись по плану. В авиакомпании рассказали, что сбой произошел в результате внешнего незаконного вмешательства.

"Красавиа" - региональная авиакомпания Красноярского края, находится в краевой собственности и занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа, на Крайний Север. У компании есть международные рейсы из Красноярска и Кызыла до Улан-Батора (Монголия).