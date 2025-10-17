Омская область установит пять котельных в пострадавшем от паводка районе

Регион получит порядка 155 млн рублей на приобретение и установку новых объектов

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Омская область получит из федерального бюджета около 155 млн рублей на установку пяти блочно-модульных котельных в Усть-Ишимском районе, где из-за паводка в прошлом году был введен режим ЧС федерального значения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Благодаря поддержке правительства России Омская область получит порядка 155 млн рублей на приобретение и установку пяти блочно-модульных котельных в Усть-Ишимском районе, который серьезно пострадал от паводка", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что новые объекты обеспечат качественное прохождение отопительного сезона в деревне Ашеваны, селах Большая Тебендя и Слободчики, поселке Кайсы и райцентре Усть-Ишим, котельные в которых пострадали из-за прошлогоднего паводка.

В Омской области из-за паводка в мае 2024 года был введен режим ЧС федерального значения. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей. По словам Хоценко, общий ущерб от паводка составил порядка 3 млрд рублей.