Эксперт Хан: партнерство России и Пакистана основано на прагматизме

Старший научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада отметил, что стороны за последние 10 лет перешли от взаимной осторожности к взвешенному сотрудничеству

ИСЛАМАБАД, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Пакистан развивают взаимовыгодное сотрудничество, придерживаясь прагматичного подхода, основанного на общих интересах в регионе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"За последнее десятилетие Пакистан и Россия уверенно перешли от взаимной осторожности к взвешенному сотрудничеству, основанному на прагматизме и общих региональных интересах", - заявил аналитик, выступая на церемонии открытия Евразийского центра Консорциума азиатско-тихоокеанских исследований. Он отметил, что "Москва рассматривает Исламабад как ворота в Южную Азию, Аравийское море и в более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион, в то время как Пакистан видит в России балансирующую и стабилизирующую силу в энергетической и оборонной архитектуре Евразии".

По словам эксперта, энергетическая безопасность остается одним из основных направлений сотрудничества двух стран. В этом контексте он напомнил, что 9 октября "Газпром" и пакистанская компания Oil and Gas Development Company Limited подписали меморандум о взаимопонимании. По мнению Хана, этот шаг "обеспечивает институциональную основу для совместных технических исследований, разработки проектов и финансирования, придавая практическую значимость концепциям транспортных коридоров, таким как газопровод "Пакистанский поток".

Пакистан и Россия разделяют мнение, что "энергетика является центральным элементом партнерства и связующим звеном между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Евразией", - заключил эксперт.

Меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и Oil and Gas Development Company Limited был подписан на Петербургском международном газовом форуме, проходившем с 7 по 10 октября. Ранее замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин говорил, что Пакистан предложил российским компаниям проекты по разведке нефти и газа на шельфе страны, а также по повышению нефтеотдачи.