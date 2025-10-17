Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Житель Камчатки отсудил 520 тыс. рублей за покусанную собаками машину

Одна из бродячих собак оторвала передний бампер автомобиля, другие оставили на передней части машины следы от клыков и когтей
Редакция сайта ТАСС
05:32
© Елена Афонина/ ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Житель Камчатки через суд добился компенсации в 500 тыс. рублей за поврежденный бродячими собаками автомобиль во дворе своего дома. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.

Осенью 2024 года в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского безнадзорные собаки повредили припаркованный во дворе автомобиль. Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие собаки оставили на передней части Honda следы от клыков и когтей. Произошедшее записала камера видеонаблюдения. Мужчина заказал отчет об оценке ущерба, согласно которому стоимость восстановительного ремонта составила свыше 520 тыс. рублей и обратился в суд. Ответчиком по делу выступила "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа".

"Решением Петропавловск-Камчатского городского суда исковые требования гражданина были полностью удовлетворены. Служба благоустройства своей вины в случившемся не признала и решила оспорить решение суда первой инстанции в Камчатском краевом суде. Судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для изменения или отмены решения суда первой инстанции, так как полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных возложены на "Службу благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа", - сообщили в пресс-службе. 

РоссияКамчатский край