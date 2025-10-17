Житель Камчатки отсудил 520 тыс. рублей за покусанную собаками машину

Одна из бродячих собак оторвала передний бампер автомобиля, другие оставили на передней части машины следы от клыков и когтей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Житель Камчатки через суд добился компенсации в 500 тыс. рублей за поврежденный бродячими собаками автомобиль во дворе своего дома. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.

Осенью 2024 года в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского безнадзорные собаки повредили припаркованный во дворе автомобиль. Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие собаки оставили на передней части Honda следы от клыков и когтей. Произошедшее записала камера видеонаблюдения. Мужчина заказал отчет об оценке ущерба, согласно которому стоимость восстановительного ремонта составила свыше 520 тыс. рублей и обратился в суд. Ответчиком по делу выступила "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа".

"Решением Петропавловск-Камчатского городского суда исковые требования гражданина были полностью удовлетворены. Служба благоустройства своей вины в случившемся не признала и решила оспорить решение суда первой инстанции в Камчатском краевом суде. Судебная коллегия по гражданским делам Камчатского краевого суда, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для изменения или отмены решения суда первой инстанции, так как полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных возложены на "Службу благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа", - сообщили в пресс-службе.